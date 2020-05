Coronavirus: oltre mille persone controllate dalla Polizia Provinciale

Circa 870 veicoli e oltre mille persone controllate. E' il bilancio dell'attività della Polizia Provinciale di Pisa dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Accertamenti dai quali sono emerse 39 violazioni al rispetto della limitazione della circolazione delle persone, una falsa dichiarazione a pubblico ufficiale e 2 episodi di guida con patente scaduta. Parallelamente sono iniziate le attività di Polizia Giudiziaria atte a verificare la veridicità di quanto contenuto nelle autocertificazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ringrazio tutti gli agenti e il comando della Polizia Provinciale per la dedizione dimostrata durante queste settimane nello svolgere i controlli su strada; un pensiero particolare all’agente risultato positivo al Covid19, che per fortuna è in buone condizione di salute, così come, grazie alle buone pratiche di distanziamento e alle precauzioni adottate, gli esiti dei tamponi per tutti gli altri agenti sono risultati negativi. La collaborazione dell’Ente provinciale ai controlli di questo periodo conferma l’importanza a livello territoriale delle Province, confermando il controllo del territorio, anche in occasioni emergenziali come queste, una delle prerogativa delle istituzioni locali, in stretta collaborazione con le istituzioni cittadine competenti, ovvero Questura e Prefettura di Pisa".