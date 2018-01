Pontedera, controlli nei parchi e nei casolari: trovati resti di spaccio

Intensa attività di controllo nelle aree di aggregazione giovanile effettuata questa mattina, 15 gennaio, dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera, con il supporto delle Unità Cinofile del Nucleo di Pisa San Rossore. In particolare i militari si sono concentrati nei parchi a ridosso del Teatro Era e in seguito nei casolari in abbandono della zona di Treggiaia e Montecastello.

Grazie all’unità cinofila antidroga sono stati trovati residui di confezionamento di sostanze stupefacenti e smantellate due postazioni mobili nella boscaglia verosimilmente utilizzate come piazze di spaccio.