Pontedera, marijuana in tasca e a casa: denunciato spacciatore

Controlli straordinari del territorio nel pomeriggio di ieri, martedì 19 giugno, a Pontedera con l'impiego di due pattuglie del Commissariato di Polizia, tre equipaggi del Nucleo Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato ed una pattuglia della Polizia Municipale di Pontedera.

Particolare attenzione è stata rivolta alle zone maggiormente colpite da fenomeni di piccola criminalità quali furti e spaccio di stupefacenti, con specifica attenzione alla zona della stazione ferroviaria.

I controlli hanno riguardato alcune decine di persone e numerosi veicoli con alcune contestazioni per violazioni del codice della strada.

In particolare un giovane di origine magrebina, H.Z. di 23 anni, incensurato, residente a Pontedera, è stato sorpreso in zona stazione con due involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di 49 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di un ulteriore involucro contenente 37 grammi della stessa sostanza, portando così il sequestro complessivamente a 86 grammi di marijuana.

L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per possesso di stupefacenti finalizzato allo spaccio.