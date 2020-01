La Guardia di Finanza nelle piazze della movida: controllate decine di persone

Controlli antidroga intensificati lo scorso weekend nel centro storico cittadino da parte della Guardia di Finanza di Pisa, con il supporto delle unità cinofile. Il servizio si è svolto con l'impiego di militari a piedi sia in uniforme che in abiti civili, in modo da potersi meglio confondere tra i numerosi frequentatori delle piazze della città nel fine settimana.

L’attività ha consentito di controllare decine di persone e di identificare in piazza Santa Caterina un cittadino extracomunitario di 40 anni, residente a pisa, trovato in possesso di 5 grammi di marijuana. L'uomo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.