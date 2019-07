Controlli sul litorale: 13 persone scovate con la droga

Tredici mezzi controllati e 36 persone identificate nel weekend appena trascorso da parte della Guardia di Finanza di Pisa.

Le operazioni hanno consentito di segnalare alle Prefetture competenti 13 persone, fermate a Tirrenia e Marina di Pisa, per detenzione di cocaina, hashish e marijuana per uso personale. Per 4 di queste, alla guida dei propri automezzi, è scattato il contestuale ritiro della patente.