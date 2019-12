Droga e comportamenti scorretti al volante: controlli della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza della Compagnia di Pisa, nei giorni scorsi, hanno attivato il dispositivo di controllo economico volto ad intercettare e contrastare i traffici illeciti sul territorio della provincia. Si tratta di interventi concordati con la Prefettura di Pisa finalizzati a tutelare la sicurezza dei giovani durante il weekend per arginare la cosiddetta malamovida.

Nell’ambito di questi controlli, basati sulla conoscenza del territorio e delle zone maggiormente frequentate e interessate dalla movida pisana, i finanzieri hanno identificato oltre venti persone, di cui otto gravate da precedenti di polizia, anche con il supporto delle unità cinofile.

Le attività hanno permesso di sanzionare diversi automobilisti che non hanno rispettato il codice della strada, mentre tre persone sono state segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per complessivi 12 grammi.