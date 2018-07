Immigrazione, proseguono i controlli: espulsa una donna

Continua l'azione della Polizia per il contrasto dell’immigrazione clandestina. Nella giornata di ieri, giovedì 12 luglio, gli agenti hanno effettuato un controllo presso una abitazione di via Viviani. Qui sono state rintracciate due donne di origine nigeriana, di cui una non in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri. La donna è stata accompagnata coattivamente presso il CIE di Roma, da dove verrà espulsa dal territorio nazionale.

Sempre giovedì la squadra mobile, nell’ambito di attività di indagine per reati contro il patrimonio e i furti nelle attività commerciali, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria quattro cittadini marocchini, di cui uno nato in Italia, per furto aggravato in esercizio pubblico.