Controlli antimovida: sanzionati tre locali del centro storico

Controlli, da parte di Polizia Municipale e Questura, nella serata di ieri 27 giugno, in centro storico per assicurare il rispetto delle norme anti-Covid. Gli agenti hanno accertato e contestato violazioni amministrative a tre locali. Nella fattispecie sono state contestate violazioni all’ordinanza emessa dal Sindaco di Pisa relative alla vendita per asporto di bevande alcoliche e protrazione dell’attività oltre l’orario consentito. E’ stata inoltre contestata una violazione per somministrazione di bevande alcoliche a minori.

