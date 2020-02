Sicurezza, controlli notturni a Pisa: un arresto e tre denunciati

Notte di controlli quella appena trascorsa per i Carabinieri di Pisa. Il bilancio delle operazioni conta un arresto per danneggiamento e tre denunciati per possesso di oggetti atti allo scasso.

Per quanto riguarda l'arresto per danneggiamento a finire in manette è stato un 34enne tunisino, pregiudicato. I militari, nell'ambito di un servizio di controllo anti-spaccio, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso un'abitazione sotto osservazione, dalla quale erano appena usciti un uomo ed una donna. Dentro sono stati trovati circa un grammo di eroina, materiale per il confezionamento delle dosi e alcuni documenti d'identità e sanitari, risultati provento di furto. L'azione non è stata gradita dal 34enne, che in tutta risposta ha prima opposto resistenza, poi durante il seguente accompagnamento in caserma ha colpito l'autovettura di servizio.

L'altra azione, sempre nella notte fra il 3 ed il 4 febbraio, è stata condotta dai Carabinieri in collaborazione con la Polizia. Gli equipaggi delle Forze dell'Ordine erano di pattuglia al fine di prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio e in danno di esercizi commerciali del centro. Uno degli equipaggi ha notato 3 persone sospette in via San Bernardo. Queste, sentitesi osservate, si sono date immediatamente alla fuga, dopo aver gettato un arnese da scasso. La corsa è durata poco, con gli operatori che hanno bloccato prima uno, poi gli altri due.