Controlli notturni della Finanza: in 6 segnalati per possesso di droga

Nel fine settimana appena trascorso la Guardia di Finanza di Pisa ha svolto una serie di controlli per prevenire e contrastare i fenomeni illegali. I militari, ad esempio, nelle fasce orarie serali e notturne, hanno battute le strade fra centro e periferia di Vecchiano, Migliarino, Filettole, Cascina, San Frediano a Settimo, Navacchio, San Giuliano Terme, Ghezzano ed Asciano.

Particolare attenzione è stata rivolta allo spaccio di stupefacenti, che specialmente nel weekend si amplifica, in particolare nel contesto giovanile. L'impiego delle pattuglie su strada e delle unità cinofile antidroga ha portato al controllo di decine di autovetture, identificando oltre 100 persone. In 25 sono stati riconosciuti come gravati da precedenti di polizia. Si è quindi arrivati al sequestro di 20 grammi di stupefacenti, fra cocaina, hashish e marijuana. Alla fine sono stati segnalati alla Prefettura 4 italiani e 2 extracomunitari per il possesso di droga per uso personale. Spiccate anche 20 multe per infrazioni al codice della strada ed eseguito il fermo amministrativo di alcuni autoveicoli per mancanza dell'assicurazione.