Si aggirano tra le auto in sosta: uno di loro era gravato dal divieto di ritorno a Pisa

Erano stati notati nel pomeriggio di ieri, 10 maggio, mentre si aggiravano tra le auto in sosta nel parcheggio del cimitero comunale di Riglione. Sono stati così fermati e controllati dalla Polizia due cittadini di nazionalità rumena. Uno di loro, un 39enne, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato per reati contro il patrimonio, privo di documenti e condotto quindi presso gli Uffici della Questura, è stato sottoposto a fotosegnalamento presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.

Gli approfondimenti hanno fatto emergere la presenza a suo carico di un divieto di ritorno nel Comune di Pisa per la durata di 3 anni con scadenza a febbraio 2019, emesso dal questore. Per la violazione del provvedimento l'uomo sarà così denunciato alla Procura della Repubblica.