Droga: 114 grammi di marijuana nascosta in piazza dei Cavalieri

Controlli nelle zone del centro di Pisa la notte scorsa, tra venerdì 16 e sabato 17 novembre, da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, unitamente a quelli delle Stazioni di Pisa, Porta a Mare, San Pietro a Grado, Marina di Pisa, con il rinforzo di personale del 6° Battaglione CC Toscana e con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga del Nucleo di San Rossore.

Nel corso del servizio è stato arrestato un 32enne tunisino, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, dovendo scontare una condanna di 11 mesi di reclusione per spaccio di sostanza stupefacente, commesso a Pisa nell’aprile del 2015. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.



Un altro cittadino tunisino, di 39 anni, è stato denunciato perché sorpreso in Piazza delle Vettovaglie mentre cedeva oltre un grammo di marijuana a un giovane studente, identificato e successivamente segnalato alla Prefettura quale assuntore. Nel corso della successiva perquisizione personale il 39enne è stato trovato in possesso di ulteriori 3,3 grammi della stessa sostanza e 0,2 grammi di cocaina.



Sono stati inoltre denunciati altri due stranieri, una donna bosniaca di 35 anni per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio e un 49enne marocchino per non aver ottemperato ai termini imposti dal decreto espulsione.

Grazie al fiuto del cane antidroga, sono stati infine rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti 114 grammi di marijuana, nascosti in alcuni nascondigli nei pressi di piazza dei Cavalieri.