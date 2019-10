Controlli in centro, ragazzo in possesso di cocaina: denunciato

Nella serata di ieri, 21 ottobre, la Questura di Pisa ha effettuato un servizio di controllo nel centro storico cittadino con particolare attenzione a piazza delle Vettovaglie e piazza Garibaldi, anche con l’aiuto di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze.

E’ stata rintracciata una cittadina romena di 22 anni che è stata arrestata perché, nel corso delle procedure di identificazione, è risultata gravata da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Forlì per reati contro il patrimonio commessi in Emilia nel 2017.

Un ragazzo di San Giuliano Terme è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale perché trovato in possesso di cocaina.

Sono stati infine controllati 60 veicoli con i relativi occupanti e sono state elevate 18 contravvenzioni al Codice della strada.

Le attività della Polizia di Stato sono proseguite fino a notte fonda.