Sicurezza, ancora controlli a Pisa e Pontedera: ordinate 4 espulsioni

In applicazione delle direttive adottate dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, per tutta la giornata di oggi 12 luglio, la Polizia di Stato ha rafforzato i controlli contro l'abusivismo commerciale e la microcriminalità, effettuando servizi straordinari sui territori di Pontedera e Pisa. In particolare sono state fatte verifiche nei centri storici e nelle stazioni ferroviarie.

Nei confronti di 4 cittadini extracomunitari, risultati non in regola con il permesso di soggiorno, sono stati adottati i provvedimenti di espulsione da parte del Prefetto. Due dei destinatari del provvedimento di espulsione sono stati trasferiti nella giornata stessa ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio di Potenza e Roma: si tratta di uno straniero di origine marocchina di 22 anni, pluripregiudicato e di una donna di origine nigeriana di 24 anni.

Sono stati trattenuti in Questura altri 6 cittadini stranieri, sulla cui posizione sono in corso accertamenti. Sono comunque stati segnalati alla Prefettura di Pisa come assuntori di stupefacenti.