Polizia Municipale: tre daspo urbani e multe all'ospedale

Tre daspo urbani di 48 ore emessi nei primi giorni della settimana in seguito ai controlli della Polizia Municipale. Una persona è stata allontanata per commercio abusivo, altre due per accattonaggio molesto.

Quattro le multe da 500 euro per l’abbandono di rifiuti, mentre due le multe alle attività commerciali che esponevano merce fuori dal negozio senza autorizzazione.

Lotta inoltre alla sosta selvaggia: in due giorni 81 multe nei dintorni dell’ospedale di Cisanello ai veicoli che, invece di usare i parcheggi regolari a disposizione (oltre 2000 posti auto di cui 1800 gratuiti con servizio navetta), sostano in aree vietate intralciando per esempio l’accesso alle residenze private o l’utilizzo delle fermate dei bus. Sui lungarni servizio con lo street control: 16 multe per sosta vietata e un veicolo sotto sequestro perché senza assicurazione.