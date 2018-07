Controlli della Municipale: chiuso centro massaggi e due minimarket

La Polizia Municipale di Pisa, nel corso dei consueti controlli in centro storico, nella giornata di ieri lunedì 16 luglio, ha provveduto a sanzionare con la chiusura un centro massaggi e due minimarket. Il primo perché svolgeva attività di estetista senza avere la regolare licenza, i secondi perché sorpresi a vendere alcolici dopo le ore 24. I due minimarket non potranno svolgere attività 30 giorni.

In zona Duomo sono stati effettuati poi quattro sequestri di merce messa in vendita senza regolare autorizzazione. Nell'ambito dei controlli alle attività commerciali, sono stati emessi due verbali per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione nei confronti di pubblici esercizi.

Per quanto riguarda invece il decoro urbano, sono stati rimossi 14 relitti di biciclette, sempre in centro storico.