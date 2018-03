Controlli della Polizia Municipale a Ospedaletto: nel mirino il trasporto di rottami ferrosi

Controlli della Polizia Municipale, insieme alla Polizia Stradale, sulle strade e nella zona artigianale di Ospedaletto, con particolare attenzione agli autocarri utilizzati per trasporto di rottami ferrosi ed affini. Undici i veicoli controllati a Ospedaletto nella giornata di giovedì 15 marzo. Controlli anche su veicoli in sosta nei pressi di via Maggiore di Oratoio. In totale 12 le sanzioni accertate: 7 i verbali a conducenti sprovvisti di cinture di sicurezza, una sanzione a un veicolo senza copertura assicurativa, un verbale per mancata revisione, un verbale per guida con patente scaduta e infine una sanzione per sovraccarico.

Continua inoltre la lotta al commercio abusivo: 4 in totale i sequestri di merce posta in vendita abusivamente nei pressi del Duomo, nella giornata di ieri, venerdì 16 marzo.

Diciannove le sanzioni accertate di veicoli non autorizzati all'interno di ZTL.