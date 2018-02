Centro storico: multa di 6mila euro ad un minimarket

Continuano i controlli serali e notturni della Polizia Municipale contro la malamovida e l’abuso di alcolici. Battuti a tappeto i minimarket in zona stazione, piazza delle Vettovaglie, lungarni nord, piazza Garibaldi, via Dini, via Oberdan, via Consoli del Mare. Due multe da 100 euro per vendita di alcolici non consentita dall’ordinanza sindacale (divieto di vendita dopo le 20 e divieto di refrigerazione) e multa da 6.667 euro per vendita di alcolici in orario non consentito per legge (dopo le 24).

Controllati anche ai bed and breakfast in zona stazione e nel quartiere di Porta Nuova: 2 multe da 600 euro a strutture che ospitavano più clienti di quanto consentito e una multa da 200 euro per la mancanza della camera del titolare come previsto dalle regole. Nelle giornate di giovedì e venerdì inoltre gli agenti di via Battisti hanno comminato 2 multe per affissione abusiva, 19 multe a veicoli che sono entrati in Ztl contromano per eludere i controlli dei varchi elettronici e 13 multe con lo street control ad auto in divieto di sosta