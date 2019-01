Droga e merce contraffatta: sequestri in centro città

Proseguono le attività di controllo del territorio cittadino da parte della polizia municipale. In zona monumentale nella settimana scorsa sono stati eseguiti 5 sequestri, di cui due penali per merce contraffatta (borse, impermeabili, orologi e ombrelli) e tre amministrativi per merce venduta abusivamente sulla pubblica via.

Nell’ambito invece dei controlli lungo l’asse pedonale da piazza Vittorio Emanuele a Borgo Stretto, in piazzetta Bolelli (dietro piazza dei Cavalieri), dopo un’attenta perlustrazione della zona, gli agenti della municipale hanno rinvenuto alcuni involucri, nascosti tra i cespugli dei giardinetti, che contenevano dosi preconfezionate di sostanze stupefacenti, tra cui eroina e marijuana. La droga è stata sequestrata.



Nella giornata di ieri, martedì 22 gennaio, due agenti in abiti civili in servizio in zona Duomo hanno portato a termine altri due sequestri amministrativi di merce venduta abusivamente (impermeabili, orologi e ombrelli), e hanno inoltre rinvenuto una busta di plastica contenente 9 involucri di sostanze stupefacenti. Dall’analisi della polizia scientifica sono risultati 74 grammi di marjiuana. Gli spacciatori avvistati nelle vicinanze sono riusciti a scappare prima di essere identificati dagli agenti.