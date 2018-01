Polizia Municipale: sequestrata merce abusiva e rimosse bici abbandonate

Ancora sequestri di merce messa in vendita abusivamente in zona Duomo nella giornata di ieri, 24 gennaio, da parte della Polizia Municipale. Decine gli oggetti sequestrati tra ombrelli, bigiotteria, bastoni per selfie. È stato inoltre redatto un provvedimento di allontanamento (daspo urbano). Nella zona di Largo Cocco Griffi, intervento per il decoro con la pulizia dell’area insieme agli operatori.

Controlli anche nel mercato di via Paparelli, multati due operatori con sanzioni da 500 euro. Il primo perché gli agenti hanno riscontrato la presenza di persone estranee alla gestione dichiarata dell’attività, il secondo perché non ha rispettato lo spazio concesso.

Sono state rimosse inoltre 19 biciclette abbandonate e ormai degradate: 10 in zona stazione e 9 in altre zone del centro