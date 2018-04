Controlli a Ospedaletto: in 10 alla guida senza cinture e multe per 5mila euro

Zona industriale di Ospedaletto sotto la lente di ingrandimento della Polizia ieri, 11 aprile, alla ricerca di automobilisti poco virtuosi. Nonostante la pioggia, i poliziotti hanno messo in atto, con cartelli e coni segnaletici, il restringimento delle corsie per rallentare i veicoli e procedere così ai controlli.

In azione 4 equipaggi della Stradale con un Ufficio mobile, 3 pattuglie tra Questura e Reparto Prevenzione Crimine, nonché 2 della Polizia Locale. Dall’alto sorvegliava un elicottero dell’8° Reparto Volo di Firenze con il compito di segnalare gli automobilisti che, vedendo a distanza tutti quei poliziotti, hanno provato a cambiare direzione. Era presente anche Nagut, uno splendido pastore belga del Reparto Cinofili di Genova, che ha fiutato un giovane con precedenti per droga e permesso agli investigatori di approfondire le indagini sul suo conto.

In tutto sono stati controllati 46 veicoli, identificate 54 persone e contestate 18 infrazioni al codice della strada, per circa 5.000 euro. In 10 stavano guidando senza cinture e a 2 di loro, recidivi, è stata pure tolta la patente. Le carte di circolazione ritirate sono state 3, mentre i punti sottratti dalle patenti 50.