Controlli intensificati: arrestate due borseggiatrici ed espulsi quattro irregolari

Dopo l'escalation dei furti nelle attività commerciali delle ultime settimane e dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica, nel corso della quale è stato deciso di intensificare i controlli del territorio, nella serata e nella notte di ieri, 14 marzo, la Questura di Pisa ha organizzato un servizio di controllo straordinario mirato al contrasto dei fenomeni di microcriminalità diffusa, spaccio di sostanze stupefacenti e violazione delle norme sull’immigrazione.

Sono state arrestate due cittadine straniere, O. M. e H.M., entrambe residenti in Roma, colte sul fatto mentre rubavano il portafoglio dalla borsa di una turista. Nella stessa circostanza sono state individuate altre due persone, una minorenne, incaricata di occultare la merce rubata, ed un uomo con il compito di vigilarne l’operato. Anche queste due ultime persone, risultate essere pluripregiudicate per reati contro il patrimonio, sono state denunciate a piede libero per concorso nello stesso furto con destrezza.

Denunciato poi in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché ritrovato in possesso di 0,2 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e di 75 euro in banconote di piccolo taglio, il cittadino tunisino J.M.H., già pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti ed attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione giornaliero alla Questura.

Accompagnati poi presso gli uffici della Questura di Pisa, per accertamenti sulla regolarità del soggiorno sul territorio italiano, quattro cittadini extracomunitari. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di verificare che a carico degli stessi gravavano numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Emessi quindi a loro carico, in accordo con la Prefettura di Pisa, provvedimenti di espulsione. Due di loro saranno accompagnati già oggi presso il C.P.R. di Bari.

Infine nei confronti di nove pregiudicati per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, identificati in atteggiamento sospetto durante lo svolgimento del servizio da parte dei poliziotti, sono stati erogati dal questore di Pisa sette fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Pisa per la durata di tre anni e due avvisi orali.