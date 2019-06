Centro storico, controlli della Polizia: un arresto e un'espulsione

Giornata di controlli straordinari quella di ieri, 25 giugno, per le Volanti della Questura di Pisa, con il supporto di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, nell'area della stazione ferroviaria e di piazza dei Cavalieri.

Arrestato B. A., marocchino di 43 anni, perchè destinatario di misura cautelare in carcere come da ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze in relazione ad indagini della Squadra Mobile di Pisa per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle procedure di identificazione, B. A. è stato condotto nel carcere Don Bosco.



Nel corso dello stesso servizio è stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria K.J., marocchino di 33 anni, domiciliato a Livorno, perché sprovvisto di documento di identità personale nonché di permesso di soggiorno od altro titolo attestante la regolare permanenza sul territorio nazionale; sono state subito attivate le pratiche per l’espulsione. Nel corso dei servizi sono state inoltre identificate 26 persone e sono stati controllati 13 veicoli.

I servizi, fanno sapere dalla Questura, continueranno per tutto il periodo estivo, in corrispondenza delle zone oggetto di esposti e segnalazioni da parte dei cittadini.