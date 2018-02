Espulso nel 2016 torna a Pisa con documenti falsi

Giornata di controlli straordinari del territorio, ieri 8 febbraio, da parte del personale della Questura di Pisa, nei confronti di persone ritenute sospette, allo scopo di contrastare i fenomeni di microcriminalità, l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e la presenza di stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Nel corso dei servizi svolti dalle Volanti, anche con l’aiuto del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, sono state identificate 22 persone e controllati 7 veicoli, in particolare nella zona della stazione ferroviaria e in via Santa Maria. E’ stato anche denunciato alla Procura di Pisa C.D., un pisano di 49 anni, per lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.

Effettuata inoltre una espulsione con accompagnamento nei confronti di un cittadino macedone di 38 anni per ingresso illegale sul territorio nazionale dal quale era stato espulso il 24 febbraio 2016: lo straniero era in possesso di documenti falsi.

Personale della Squadra Mobile, nell’ambito di servizi investigativi, ha denunciato Z.A., un 57enne originario di Palermo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso nei pressi di viale delle Piagge in possesso di alcune dosi di cocaina.