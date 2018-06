Controlli della Polizia a Pontedera: rintracciato 30enne con divieto di ritorno nel Comune

Nel corso della mattina di oggi, 12 giugno, il Commissariato di Polizia di Pontedera ha organizzato un esteso servizio interforze di controllo del territorio comunale finalizzato al contrasto della microcriminalità. Sono state impiegate due pattuglie del Commissariato e tre equipaggi del Nucleo Prevenzione Crimine Toscana, con la collaborazione di un equipaggio della Polizia Municipale.

Sono stati eseguiti vari posti di controllo con verifica sull'osservanza delle norme sulla circolazione stradale e svolti controlli specifici, anche con pattuglie appiedate, in zona Stazione Ferroviaria, compresi i giardini adiacenti e supermercati InCoop di via Brigate Partigiane e Coop di via Terracini, più il supermercato Panorama. Particolare attenzione è stata infine rivolta al parcheggio dell'ospedale, luogo di stazionamento di alcuni parcheggiatori abusivi.

Un uomo di 30 anni, italiano residente in provincia di Palermo, già colpito da divieto di ritorno nel comune di Pontedera, è stato rintracciato in centro città e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa. In totale sono state fermate e controllate oltre 30 persone, di cui 5 extracomunitari, e 17 veicoli. Sono state due le sanzioni per violazioni del codice della strada.

E’ stato utilizzato anche il sistema dinamico di controllo dei veicoli denominato 'Mercurio', in uso ai Reparti Prevenzione Crimine, con il quale sono stati controllati 526 veicoli in transito, senza riscontrare infrazioni.