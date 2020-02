Sicurezza, controlli nel pisano: rintracciati e arrestati tre ricercati

Continua l'ordinaria attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, in questi giorni particolarmente fruttuosa visto l'arresto di tre persone ricercate per vari reati, due delle quali dovranno ora scontare la loro pena, superiore ai 3 anni, in carcere al Don Bosco.

Un uomo di 44 anni, italiano, è stato arrestato a Vecchiano dalla locale Compagnia, a seguito dell'emissione dell'ordine di esecuzione della Corte di Appello di Firenze per il reato di lesioni personali aggravate, commesso in provincia di Lucca nel 2014. Deve sconterà la pena di 3 anni e 5 mesi.

In manette è poi finito un 45enne di nazionalità marocchina a Castelfranco di Sotto, arrestato dai militari di San Miniato. All'uomo è stata notificato il provvedimento del Tribunale di Pisa, che lo ha condannato per concorso in detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio alla pena di 4 anni di reclusione. Il reato è stato commesso a Pisa nel gennaio 2017.

L'ultimo uomo rintracciato è un 49enne italiano, trovato dai Carabinieri di Pontedera a Navacchio. Il soggetto era già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il Tribunale di Pisa ha inasprito la misura, stabilendo gli arresti domiciliari presso l'abitazione. Le accuse sono di interruzione di pubblico servizio, violenza privata, danneggiamento e furto aggravati, commessi a febbraio a Pisa.