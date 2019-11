Centro storico, vertice in Prefettura: rinforzati i controlli

Presieduta dal prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, si è tenuta nella serata di ieri, giovedì 31 ottobre, in Prefettura, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione del sindaco di Pisa, Michele Conti, e dei vertici delle Forze dell’ordine, per la definitiva messa a punto di nuove iniziative in tema di sicurezza urbana e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico.

Durante la riunione sono state analizzate le nuove direttive dettate sul tema dal Ministro dell’interno Lamorgese con la Circolare del 28 ottobre. Il prefetto Castaldo ha, quindi, disposto di intensificare, nell’immediato, i servizi di controllo nelle ore notturne nella zona di Piazza delle Vettovaglie, in sinergia con la Polizia locale e anche con l’impiego di unità cinofile. La prima delle periodiche operazioni interforze si è svolta proprio ieri sera, in occasione della serata di Halloween, ed ha interessato Piazza Garibaldi, Piazza delle Vettovaglie e le vie circostanti.

Dall’11 novembre e per tutto il restante mese sarà poi attiva una nuova task force, grazie ai rinforzi richiesti ai competenti Uffici ministeriali, per mirati servizi di controllo straordinario, da impiegare nelle aree e negli orari più sensibili per il contrasto allo spaccio.

“È necessaria una gestione della sicurezza urbana sempre più modulata sulle specifiche caratteristiche delle aree cittadine - ha commentato il prefetto Castaldo - ciò presuppone il massimo livello di coordinamento delle risorse in campo, valorizzando il metodo interforze e la partecipazione delle amministrazioni locali”.