Controlli a San Miniato: identificate 683 persone, due le denunce

Nel corso di questi ultimi giorni sono stati eseguiti da parte dei Carabinieri di San Miniato mirati controlli sul territorio per prevenire i reati contro il patrimonio, contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza sulle principali arterie stradali. I risultati sono stati di due denunce, più multe ed identificazioni.

Denunciati in stato di libertà sono stati un 30enne di San Miniato ed un 43enne di Capannoli. Il primo è stato sorpreso dai militari a bordo della propria autovettura BMW con un manganello di 50 cm ed un fuoco d'artificio senza la prevista autorizzazione. Ad un successivo approfondimento, visto il suo atteggiamento sospetto, presso il suo domicilio sono stati trovati 15,8 grammi di hashish. Il secondo è stato beccato alla guida dagli operatori di Peccioli con un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito. Per lui è scattato il ritiro della patente. Una terza persona, un 19enne di Ponsacco, al momento del controllo è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente marjuana, è stato così segnalato all'Autorità Giudiziaria.

Le pattuglie hanno poi rinvenuto a Castelfranco di Sotto un'autovettura di grossa cilindrata oggetto di furto nel mese di novembre scorso a Cerreto Guidi. Dopo gli accertamenti del caso è stata restituita al legittimo proprietario. Sempre sul lato sicurezza è stata proposta alla Questura di Pisa dalla Stazione di San Romano, per una persona dimorante a Castelfranco l'adozione di un provvedimento per l'irrogazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Montopoli.

Infine i numeri: sono state elevate 17 violazioni al Codice della Strada; sottoposti a controllo 576 automezzi; identificate 683 persone; effettuate 7 perquisizioni personali d'iniziativa e domiciliari; ritirate una patente di guida ed una carta di circolazione.