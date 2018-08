Sicurezza a Vecchiano: più controlli nella via dello spaccio

La sicurezza locale a Vecchiano è stata al centro del dibattito del Consiglio Comunale dello scorso 31 luglio. Illustra la giornata il sindaco Massimiliano Angori: "Tre documenti erano stati presentati dal gruppo di maggioranza e sono stati approvati in sede di seduta consiliare a maggioranza: sul primo ordine del giorno, quello relativo alla viabilità, il gruppo di minoranza ha espresso voto contrario, e ha poi abbandonato l'aula, dopo che la loro richiesta di differire la discussione degli altri ordini del giorno era stata respinta".

"I primi risultati di questi ordini del giorno - prosegue la nota del primo cittadino - e dell'azione congiunta dell'amministrazione e del Consiglio Comunale sono già pervenuti: nella giornata di ieri (2 agosto 2018, ndr) si è svolto presso la Prefettura di Pisa un apposito Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del viceprefetto Romeo ed è stata innanzitutto affrontata la tematica della sicurezza di Via della Barra, da cui era scaturita l'urgenza del documento consiliare, già peraltro da me sottoposta alla Prefettura attraverso un'apposita missiva. Benché la situazione complessiva sull’andamento della criminalità nel Comune di Vecchiano, come evidenziato dal Questore Rossi, non presenti, a detta delle istituzioni pisane, elementi di particolare preoccupazione, essendosi registrato una diminuzione del 22% dei delitti nel suo complesso, tuttavia, il Comitato ha inteso dare una risposta coesa alle maggiori richieste di sicurezza della collettività, in relazione al fenomeno dello spaccio in via della Barra. A tale riguardo, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale intensificheranno le attività di controllo nella zona interessata, al fine di individuare gli autori dei reati in materia di stupefacenti".

Il Comune invece "individuerà misure di carattere amministrativo per consentire un accesso estremamente limitato delle autovetture in via della Barra". "La nostra amministrazione nelle prossime settimane - insiste Angori - si farà portavoce di un rafforzamento diffuso del controllo del territorio, attraverso una serie di azioni, così come richiesto anche dal documento approvato in Consiglio Comunale lo scorso 31 luglio. Inoltre, continueremo il costante contatto con Anas Spa, rafforzati anche dal sostegno consiliare nella nostra azione amministrativa, affinchè vengano rispettati i termini individuati nel prossimo inizio autunno per il completamento della seconda rotatoria presso lo svincolo di Migliarino della A11 Firenze Mare all'intersezione con la SS1 Aurelia, al fine di incrementare la sicurezza viaria e giungere al compimento finale dell'opera che aspettiamo da anni e che il nostro Comune ha sempre seguito nel suo iter procedurale e di realizzazione".

"Infine - conclude il primo cittadino - nei prossimi giorni chiederemo agli enti competenti, Regione Toscana e Provincia di Pisa, puntuali aggiornamenti circa lo stato dell'arte dei lavori previsti per la sicurezza idrogeologica ed il rafforzamento arginale del fiume Serchio, e nello specifico ci riferiamo agli interventi che sono previsti sui tratti di argini tra Nodica e Migliarino, ad Avane in località Cortaccia e la sponda in località Vecchiano-San Frediano. Si tratta di lavori tutti approntati, ma che attualmente, per una ragione o per l'altra, non hanno avuto ulteriore corso: ecco perchè ci rivolgeremo agli enti competenti, al fine di capire la riprogrammazione temporale, anche in vista della prossima stagione autunnale e degli eventi meteo intensi e potenzialmente molto avversi per il nostro territorio".