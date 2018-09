Controlli straordinari alla stazione: chiusi due locali per carenze igieniche

Servizio di controllo straordinario nella zona della stazione ferroviaria da parte dei militari del Comando Compagnia Carabinieri di Pisa, coadiuvati da personale della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione 'Toscana' e militari del NAS di Livorno. L'intervento, che si è svolto il 18 e 20 settembre, rientra nelle iniziative assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, per la prevenzione e repressione dei reati predatori, dello spaccio di sostanza stupefacente e il controllo degli esercizi pubblici.

Nel corso dei controlli sono state complessivamente identificate quaranta persone, controllati venti mezzi, sequestrati 12 grammi di marijuana e 2 grammi di eroina.

Cinque le persone deferite a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

In particolare:

un 42enne, italiano, pregiudicato, è stato controllato alla guida del proprio mezzo e colto in stato di ebbrezza alcolica;

un 20enne, tunisino, pregiudicato, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una modica quantità di marijuana. E' stato così anche segnalato alla Prefettura per violazione amministrativa in materia di stupefacenti;

un 31enne e un 33enne, entrambi georgiani, pregiudicati, sono stati controllati dai militari a bordo di un’autovettura e trovati in possesso di due chiavi metalliche per serrature, un paio di forbici in acciaio con punte ripiegate ed una lama sottile in metallo a punta uncinata: il tutto è stato sequestrato;

una 35enne, polacca, pregiudicata, ed un 20enne, senegalese, colpiti dal provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Pisa, sorpresi nei pressi della stazione ferroviaria.

Nel corso dei controlli i militari hanno anche identificato un 32enne, senegalese, incensurato, irregolare sul territorio nazionale. Nei suoi confronti è stata attivata la procedura per l'espulsione.

I Carabinieri del NAS di Livorno hanno invece svolto ispezioni e controlli presso cinque esercizi commerciali presenti nell’area della stazione, elevando complessivamente tre sanzioni amministrative e procedendo alla chiusura, in collaborazione di personale sanitario dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest intervenuto sul posto, di due esercizi per carenze igienico – sanitarie.

I controlli straordinari, fanno sapere dal Comando provinciale dei Carabinieri, proseguiranno anche per la prossima settimana con l’impiego di militari di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione 'Toscana' inviati per la specifica esigenza dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.