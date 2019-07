Controlli serrati alla stazione: scovati oltre 300 'portoghesi'

Sono scattati dalle 6.30 di questa mattina, sabato 13 luglio, nella stazione di Pisa Centrale, come annunciato dalla Prefettura, i controlli straordinari, coordinati dalla Questura di Pisa in stretta collaborazione con il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i militari dell’operazione 'Strade Sicure' e la Polizia Municipale del Comune di Pisa, nei confronti dei viaggiatori diretti nelle diverse località di mare, sia in direzione La Spezia sia verso Grosseto.

Il dispositivo di controllo è stato esteso anche all’area esterna alla stazione, limitrofa allo Scalo FS, con controlli a cura di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale presso gli esercizi commerciali di vendita al minuto, al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo connesso alla rivendita sulle spiagge di prodotti a basso costo.

12 binari, 18 treni e circa 1400 viaggiatori controllati dalle Forze di Polizia impegnate nel massiccio e puntuale servizio di filtraggio passeggeri, curato dalla Questura di Pisa e dalla Polizia Ferroviaria di Pisa, che ha permesso di allontanare ed identificare oltre 300 viaggiatori trovati dal personale 'anti evasione di Trenitalia' privi di regolare titolo di viaggio.

Tra questi, la Polizia di Stato ha individuato e tratto in arresto anche un uomo, gravato da ordine di custodia cautelare in carcere, che è stato associato nella mattinata stessa al Don Bosco. Si tratta di un nigeriano di 30 anni, richiedente asilo, ritenuto responsabile di vari episodi di violenza alle persone nella provincia di Massa.

Questi servizi interforze, svolti con la collaborazione di tutte le Forze di Polizia, continueranno per tutto il periodo estivo.