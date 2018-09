Contromano sulla A12: patente ritirata e 8mila euro di multa ad una 72enne pisana

Pericolo sulla A12 nel fine settimana, per un'auto guidata da una 72enne originaria di Pisa che ha imboccato contromano l'autostrada. Il tempestivo intervento della Polizia Stradale ha evitato che si potessero verificare incidenti.

L'anziana stava procedendo in prossimità del casello di Rosignano quando una pattuglia della locale sottostazione l'ha intercettata. La donna ha invertito la marcia ed è stata subito fermata. L'allarme dalla centrale operativa della Stradale è comunque scattato subito: gli agenti hanno avuto così il tempo di bloccare il traffico dei veicoli in arrivo con lampeggianti e sirene.

Alla 72enne è stata ritirata la patente e dovrà pagare una multa di circa 8mila euro.

Il fine settimana è stato anche un momento di intensi controlli nel tratto di strada litoraneo che va da Tirrenia a Marina di Pietrasanta, ricco di locali. Durante le verifiche sono state ritirate in tutto 5 patenti per guida in stato di ebbrezza.