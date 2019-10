Erosione costiera e cambiamenti climatici: convegno alla Scuola Normale

"Gestione e prevenzione del rischio costiero di un territorio in evoluzione" è il titolo del convegno che si terrà presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (Piazza dei Cavalieri), il prossimo 8 ottobre 2019 presso la Sala Azzurra, dalle ore 9.0 alle 7.30



Ad aprire i lavori, l'assessore regionale Federica Fratoni insieme all'amministratore unico del Consorzio Lamma Bernardo Gozzini. La costa è sensibile ai cambiamenti climatici così come a quelli indotti dall'azione dell'uomo.



Di erosione e rischio costiero si occupa il progetto Interreg MAREGOT - MAnagement des Risques de l'Erosion cotière et actions de GOuvernance

Transfrontalière, finanziato nell'ambito del programma Interreg Marittimo Italia-Francia. Capitanato dalla Regione Liguria in partnerariato con

Regione Toscana, Regione Sardegna, Consorzio Lamma, Università di Firenze, di Genova, di Cagliari, Parco nazionale delle Cinque Terre, l'Agenzia

Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, l' Office de l'Environnement de la Corse, il progetto vuole proporre un'azione di pianificazione condivisa.



Grazie a una migliore condivisione della conoscenza delle caratteristiche e della dinamica dei litorali del Mediterraneo Nord-Occidentale, sarà

possibile individuare soluzioni di intervento ottimali per la gestione del territorio anche in relazione alle caratteristiche morfologiche e climatiche dalla costa.



Il convegno dell'8 ottobre, oltre ad essere un momento di confronto e condivisione tra i partner di progetto, sarà l'occasione di approfondimento e scambio con ricercatori ed esperti che si occupano a livello nazionale ed europeo di rischio costiero.