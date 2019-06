Università: convegno in onore di Lucia Tongiorgi Tomasi per il suo 80esimo compleanno

Una giornata di studi in onore della professoressa Lucia Tongiorgi Tomasi in occasione del suo 80esimo compleanno. L’appuntamento è mercoledì 26 giugno alle 9.30 nell'aula magna storica del Palazzo 'La Sapienza' dell’Università di Pisa con il convegno 'Nel giardino delle arti e delle scienze. Giornata di studi per Lucia Tongiorgi Tomasi', incontro che toccherà alcuni temi fondamentali della sua biografia di studiosa.

Prorettore Vicario dell'Ateneo pisano dal 2002 al 2009 e quindi delegata per la cultura, insignita dell'Ordine del Cherubino e Accademica Lincea, Lucia Tongiorgi Tomasi è infatti uno dei riferimenti della comunità scientifica internazionale nell'ambito degli studi sui rapporti tra arte e scienza. Tra storia dell'arte e illustrazione naturalistica, scienza e letteratura, libri e giardini, gli interventi della giornata consentiranno di inquadrare tali rapporti da molteplici e suggestive prospettive, offrendo spunti per ulteriori ricerche e approfondimenti.

Il convegno sarà aperto dai saluti del Rettore dell’Ateneo pisano Paolo Mancarella a cui seguiranno interventi di Andrea Muzzi, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Pisa e Livorno, Luigi Ficacci, Direttore Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro e Antonio Sgamellotti dell’Accademia dei Lincei. Dopo l’introduzione dei lavori di Alessandro Tosi, la parola passerà quindi a Guido Tonelli, Lina Bolzoni, Nicoletta De Francesco, Giuseppe Olmi, Peter Crane, Massimiliano Rossi, Fabio Garbari, Daniele Olschki, sino alle conclusioni di Salvatore Settis.