Robotica percettiva: a Palazzo dei congressi 400 esperti da tutto il mondo

Studiare come riprodurre le sensazioni tattili grazie a un sistema artificiale e mettere in contatto la persona con il mondo che lo circonda. E' il tema attorno a cui ruota 'Eurohaptics 2018', l'undicesima edizione della più importante conferenza europea dedicata alla percezione tattile tramite dispositivi innovativi che si svolgerà a Palazzo dei Congressi, a Pisa, dal 13 al 16 giugno 2018. Le applicazioni di questa disciplina sono destinate a trovare utilizzi nella vita quotidiana, ormai sempre connessa con la rete e legata agli sviluppi della robotica: dall’interazione con i mondi digitali, ai comandi di nuova generazione per le automobili, agli smartphone, alla cosiddetta elettronica di consumo.

L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio della 'Eurohaptics Society' ed è organizzata da Antonio Frisoli, general chair e docente di robotica all’Istituto TeCIP (Tecnologie della Comunicazione, Informazione, Percezione) della Scuola Superiore Sant'Anna. A Pisa sono attesi 400 esperti da tutto il mondo, tra scienziati, accademici e rappresentanti del mondo industriale per presentare i risultati di progetti già completati o ricerche in corso, su applicazioni legate a chirurgia, riabilitazione robotica, design, arti.

Partecipano le delegazioni di Facebook, Disney Research, TDK, Ultrahaptics che hanno offerto il loro supporto a 'Eurohaptics 2018'. In programma quattro lectio magistralis tenute da esperti mondiali, due provenienti dal mondo aziendale e altrettanti dal mondo accademico: Shumin Zhai e Freddy Abnousi, rispettivamente da Google e Facebook; Mel Slater dell’Università di Barcellona (Spagna) e Hiroyasu Iwata della Waseda University (Giappone).

Arricchiscono la conferenza 48 'hand-on demo', dimostratori tecnologici che potranno essere testati dal vivo. In concomitanza con 'Eurohaptics 2018' si tiene la 'Ultrahaptics student challenge', competizione tra quattro gruppi internazionali di studenti, che vede le squadre proporre diverse applicazioni di interfacce tattili senza contatto, 'mid-air haptics', quali bottoni fisici virtuali nella plancia di un’autovettura o supporti da utilizzare come ausilio per le persone non vedenti.

Per Pisa questa conferenza internazionale assume anche un valore di promozione e di valorizzazione del 'brand' cittadino. Eurohaptics 2018 è inserita tra gli eventi del “Giugno pisano” e permetterà a centinaia di ospiti di conoscere la città in un’atmosfera di festa, luci, suoni, colori, come quelli che la animeranno nella notte di sabato 16 giugno, in concomitanza con la 'Luminara' di San Ranieri, patrono di Pisa.