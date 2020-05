Verde pubblico: convegno e appello da Pisa per migliorare la qualità urbana

Riducono l’anidride carbonica, filtrano gli inquinanti, producono ossigeno, migliorano il microclima e offrono anche l’opportunità per rilassarsi. Sono gli alberi, i protagonisti del convegno online 'Verde urbano: una questione di salute, economia, legalità - Dai servizi ecosistemici ai diritti degli alberi'. L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa, la Lipu, il Gruppo di intervento giuridico e l’Accademia dei Rinovati di Massa. L’appuntamento virtuale è per venerdì 15 maggio e per poter scaricare i materiali e le presentazioni basta scrivere a agnese.amato@agr.unipi.it.

"Vogliamo affrontare un tema di grande attualità, considerato che gli esperti mettono in relazione la diffusione delle pandemie con la distruzione degli ecosistemi, cui contribuisce inevitabilmente l’abbattimento degli alberi - spiega Fabrizio Cinelli ricercatore dell’Università di Pisa fra gli organizzatori dell’evento - in particolare vogliamo rilanciare la Risoluzione di San Rossore che prendemmo nel 2019 in occasione della 'Festa all’Albero' con l’obiettivo di aumentare la qualità degli ambienti urbani per migliorare il benessere e la salute di tutti noi".

I relatori e molti dei partecipanti al convegno si sono così fatti promotori di un appello che ribadisce i contenuti di alcuni importanti documenti nazionali e internazionali sul verde urbano: il ruolo fondamentale delle infrastrutture verdi nel collegare le aree naturali e semi-naturali con le aree urbani e rurali; l’esigenza di una vision per la protezione, conservazione, ripristino e promozione degli ecosistemi nelle città e negli insediamenti umani; la necessità di assicurare alla comunità la percezione dei cicli della natura e di garantire un’ampia gamma di servizi e benefici; la promozione di città più verdi, sane, vivibili, naturali, pulite, sicure e salubri.

Il convegno si articola in quattro sessioni: 'Gestione del verde urbano', con interventi di Fabrizio Cinelli (Università di Pisa) e Renato Ferretti (Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali); 'Aspetti normativi ed etici degli alberi' con Marcello Di Paola (Loyola University Chicago) e Anna Chiesura (Ispra); 'Servizi ecosistemici del verde urbano', con Rita Baraldi (Cnr), Marco Dinetti e Paola Ascani (Lipu-BirdLife Italia); 'Il verde urbano a Massa-Carrara' con i contributi di Niccolò Baccellieri (Fridays For Future Carrara), Florida Nicolai (GrIG Onlus) e Bruno Giampaoli (Italia Nostra-Sezione Massa e Montignoso). I lavori sanno quindi chiusi con la tavola rotonda 'Guerra al pino domestico?' e l’approvazione dell’appello sul verde urbano di Massa-Carrara.

L’iniziativa si inserisce tra le manifestazioni del '2020, anno internazionale della salute delle piante' così come dichiarato dall’Onu ed è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, da ISPRA, dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, dalla Provincia di Massa Carrara, dagli Ordini professionali degli Architetti e dei Dottori Agronomi e Forestali, da Italia Nostra, Fridays For Future e WWF Massa.