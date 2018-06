Approvato lo schema di convenzione per ampliare il Canale dei Navicelli: opera da 12 milioni di euro

E' stato approvato dalla Giunta regionale lo schema di convenzione tra Regione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comune di Pisa, per finanziare la realizzazione di una conca di navigazione all'intersezione tra il canale dei Navicelli e l'Autostrada A12, per consentire il passaggio di grandi imbarcazioni tra la darsena Pisana ed il Porto di Livorno. Il costo complessivo dell'intervento è di 12,25 milioni di euro: 6,25 a carico dei privati e 6 dal Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, nel corso del breafing che ha tenuto con i giornalisti per illustrare i provvedimenti adottati dalla Giunta. "Intendiamo garantire - ha spiegato il presidente - che i nuovi yacht che vengono costruiti nell'area pisana possano accedere al mare con maggiore facilità. E' per questo che nei prossimi giorni ci incontreremo con la Provincia e con i responsabili di Camp Darby per studiare le migliori modalità per bypassare la Darsena pisana e accedere al mare attraverso il Canale scolmatore, cogliendo anche l'obiettivo di far defluire meglio le acque in caso di necessità. Si tratta quindi di un'opera strategica per l'economia toscana e per la sicurezza idraulica".

L'opera consentirà il passaggio di grandi imbarcazioni tra la Darsena Pisana e il Porto di Livorno. A questo scopo verrà aumentata l'altezza utile (da 11,20 a 14,20 metri) dell'intersezione con la A12 che è attualmente un punto critico del Canale dei Navicelli, in corrispondenza del viadotto. Il cofinanziamento di 6 milioni fa parte delle risorse assegnate alla Regione, nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture, con il Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020. La convenzione individua il Comune di Pisa quale soggetto attuatore, ed è al Comune che verrà erogato direttamente il finanziamento.

Secondo il cronoprogramma delle attività, attualmente siamo nella fase dello studio di fattibilità dell'opera, entro il 2018 dovranno essere completate le progettazioni preliminare e definitiva. Entro il 2019 invece dovranno essere portate a termine la progettazione esecutiva e la gara per l'affidamento dei lavori. Il loro avvio è previsto nel 2020 mentre la conclusione dell'opera avverrà entro il 2021.