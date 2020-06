Vecchiano: convenzione Comune-Vigili del Fuoco per l'antincendio boschivo

Nei giorni scorsi il Comune di Vecchiano ha siglato una convenzione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la Prefettura di Pisa per il potenziamento del servizio dell’antincendio boschivo nel periodo estivo. "Si tratta di un’ulteriore azione, messa a punto dal nostro Comune, con un’ottima sinergia istituzionale con Prefettura e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, a tutela della sicurezza della nostra comunità - afferma il sindaco Massimiliano Angori - il Comune di Vecchiano spende 29mila euro a titolo di rimborso spese per l’attivazione della convenzione che prevede un impegno di 52 giorni, nel periodo estivo, a partire dal prossimo 1 luglio, per i servizi di antincendio boschivo e vigilanza, con un servizio di 8 ore al giorno su tutto il territorio comunale. La squadra può rispondere ad emergenze relative sia ad incendi sia ad altre tipologie di interventi, effettuando opportuni sopralluoghi e verifiche".

"La convenzione con il Comune di Vecchiano - sottolinea il Comandante Provinciale del corpo Ugo D'Anna - è molto importante dal punto di vista della tempestività dell'intervento perché permette di ovviare ai problemi di viabilità presenti soprattutto durante i mesi estivi sull'Aurelia. Per raggiungere Vecchiano da Pisa, infatti, con i nostri mezzi e in assenza di traffico impieghiamo circa 15 minuti. Essere sul posto significa ridurre i tempi d'intervento e, di conseguenza, anche i danni". Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, inoltre, invita i cittadini a chiamare tempestivamente il 115 in caso di emergenza.