Obitorio Comunale, firmata convenzione con Aoup per gestione del servizio nei locali dell’ospedale di Cisanello

Sottoscritta questo pomeriggio la convenzione tra il Comune di Pisa e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana in merito alla gestione dei servizi obitoriali nei locali dell’Ospedale di Cisanello. Il Regolamento di polizia mortuaria stabilisce, infatti, che i Comuni hanno l’obbligo di ricevere e tenere in osservazione in appositi locali le salme di persone decedute in particolari situazioni e che l’obitorio abbia funzioni di mantenimento e riscontro diagnostico nei casi di persone decedute senza assistenza medica e funzioni di deposito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie e accertamenti.



"La convenzione con l’Aoup pisana era ormai scaduta da anni e si andava avanti in regime di proroga - dice il vicesindaco Raffaella Bonsangue - abbiamo quindi voluto regolamentare l’accordo con l’Azienda per garantire alla città una struttura rinnovata e funzionale".

L’accordo siglato prevede un contributo di 20mila euro all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.