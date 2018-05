Gli studenti dell'istituto alberghiero 'Matteotti' protagonisti in tv

L'Istituto alberghiero 'Matteotti' di Pisa sbarca a 'Cooking Quiz', la trasmissione televisiva a tema culinario ricca di contenuti con momenti istruttivi e divertenti che vede come protagonisti gli studenti degli istituti alberghieri d’Italia. Non mancheranno pillole di cucina e consigli utili da parte dei docenti di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, partner dell’iniziativa.

La trasmissione andrà in onda a partire da lunedì 7 maggio su Canale Italia (canale 84) ed in contemporanea su SKY (canale 821) dal lunedì al venerdì alle ore 19,00. L'appuntamento con gli studenti pisani è per venerdì 11 maggio.