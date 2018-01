Tmm a Pontedera, i lavoratori ci provano: verso la formazione di una cooperativa

Prende piede l'ipotesi tra i lavoratori della TMM di Pontedera, da mesi in presidio dopo la chiusura dell'azienda dell'indotto Piaggio, di formare una cooperativa per proseguire con la produzione di marmitte. Si é svolta infatti oggi, 5 gennaio, l’assemblea dei lavoratori alla presenza anche del responsabile della Lega Cooperative Toscana per discutere del progetto.

Dopo una discussione, l’assemblea dei lavoratori ha dato mandato a costituire il comitato promotore in modo da poter iniziare ad esplorare se vi siano le condizioni, dopo un'approfondita indagine tecnica, economica, commerciale e progettuale, per poter appunto costituire una cooperativa industriale.

"La lotta democratica dei lavoratori TMM segna un alto esempio di coesione sociale, unità e moralità, mettendo in evidenza che la fabbrica è anche un luogo sociale - commenta Massimo Braccini, segretario generale Fiom Toscana - siamo stupiti invece della lettera scritta dal liquidatore della TMM a tutti i lavoratori, sia per i contenuti che per il palese intento intimidatorio, precisando che non accettiamo minacce e ricatti da parte di nessuno".

"I lavoratori TMM in questi 5 mesi di presidio hanno sempre tenuto un comportamento responsabile e nel rispetto della piena legalità, lottando democraticamente e con onore, dando un esempio di dignità anche a chi li ha sbattuti fuori dall’azienda senza il minimo ritegno e rispetto - prosegue Braccini - siamo noi invece a chiedere il pieno rispetto dei lavoratori che stanno lottando per provare a creare un nuovo futuro lavorativo. Il diritto a manifestare e scioperare è ancora previsto in questo paese".

"Per quanto ci riguarda - conclude il segretario della Fiom Toscana - continueremo a batterci al fianco dei lavoratori TMM e in un rapporto con le istituzioni in modo da favorire qualsiasi soluzione volta a creare una prospettiva lavorativa".