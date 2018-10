Il Coro Vincenzo Galilei cerca nuove voci: audizioni alla Scuola Normale

l Coro Vincenzo Galilei organizza delle audizioni per reclutare nuove voci. Le audizioni, aperte alla cittadinanza, si svolgeranno giovedì 11 ottobre, alle ore 20, presso l’aula Mancini della Scuola Normale, in piazza dei Cavalieri. L’audizione consiste in una breve verifica delle attitudini vocali e delle capacità di intonazione. Non viene richiesta la presentazione di un brano musicale e non ci sono limiti di età.

Il Coro Vincenzo Galilei, nato nel 1973 presso la Scuola Normale Superiore per iniziativa dei maestri Piero Farulli e Fosco Corti, è composto prevalentemente da allievi, docenti e ricercatori della Scuola Normale Superiore e dell’Università di Pisa, ma è aperto a tutti. E’ diretto dal maestro Gabriele Micheli. Come di consueto il coro si esibirà nell’ambito dei Concerti della Normale il 9 giugno presso la Chiesa di Santo Stefano.