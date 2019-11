Piazza Vittorio Emanuele: ricordato il vigile del fuoco Saverio Masi a 13 anni dalla scomparsa

Si è svolta questa mattina, 29 novembre, in piazza Vittorio Emanuele, la cerimonia di commemorazione del vigile del fuoco Saverio Masi, deceduto durante un tragico incidente nel 2006 quando, intervenendo su un incendio di un negozio in zona stazione, sbandò e si ribaltò con il mezzo di soccorso che stava conducendo. Saverio Masi è stato ricordato con una breve cerimonia alla presenza di numerosi amici, colleghi e familiari che hanno deposto una corona di alloro sotto la targa apposta in suo onore.

Sempre in suo onore si svolgerà domenica 1°dicembre la camminata non competitiva, organizzata dal comitato organizzatore del trofeo Masi, giunto alla sua 13ª edizione: la camminata partirà alle ore 9.30 dalla caserma dei Vigili del Fuoco, snodandosi su Lungarno Fibonacci, Lungarno Galilei fino in Piazza dei Miracoli per poi far rientro sui Lungarni Pacinotti e Mediceo. Sarà possibilità di cimentarsi sulla doppia distanza, incamminandosi per via Cisanello e quindi tornare alla base lungo il viale delle Piagge, percorrendo una distanza di 12 chilometri.

Tutti sono invitati a partecipare alla manifestazione, grandi e piccoli: la quota di iscrizione è di 5 euro e il ricavato sarà devoluto all’associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di Pisa: è possibile iscriversi presso il negozio 'RedRunning' in Lungarno Galilei, 34, così come la vigilia del 30 novembre, ai due stand dei Vigili del Fuoco appositamente predisposti in Borgo Stretto davanti al negozio 'Borbonese' ed all’interno del centro commerciale 'Pisanova', dalle 10 sino alle 19. Sarà possibile anche iscriversi il giorno stesso, dalle ore 8 alle 9 davanti al comando dei Vigili del Fuoco, in via Matteotti n.1.