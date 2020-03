Coronavirus: 75mila mascherine in dono alla popolazione di Pontedera

All’onda del contagio risponde lo tsunami di solidarietà e beneficenza: uno sforzo indiscriminato tra soggetti pubblici e attori privati che dà fondo a risorse e progetti per incrementare la sicurezza della popolazione. Nel comune di Pontedera venerdì 27 marzo partirà la distribuzione di 75mila mascherine certificate dalla Regione Toscana e convalidate dai test di controllo dei laboratori.

Questa massiccia operazione verrà messa in campo grazie allo sforzo di Ecofor Service, l’azienda di smaltimento e trattamento dei rifiuti che opera nei comuni di Pontedera (detentore del 27% delle quote societarie), Cascina, Chianni, Calcinaia, Bientina, Buti, Lari, Fauglia, Ponsacco, Castelfranco e Santa Croce (in possesso del 3% delle quote): "Mettiamo a disposizione dei nostri soci pubblici una cifra che si aggira sui 120mila euro – commenta l’amministratore Rossano Signorini – ciascun comune deciderà come utilizzare la cifra in base alle necessità provocate dall’emergenza coronavirus. A Pontedera copriamo le spese per la produzione e distribuzione di 75mila mascherine che verranno distribuite a tutte le famiglie del comune".

I dispositivi di protezione saranno imbustati in pacchetti di cinque pezzi per ciascuna famiglia, "grazie allo sforzo gratuito di Athena Srl, che si è messa a disposizione per questa operazione", precisa il sindaco Matteo Franconi. "Il prossimo passo sarà riunire tutte le associazioni di volontariato per allestire la distribuzione, che avverrà quartiere per quartiere e frazione per frazione in modo gratuito. I volontari saranno riconoscibili dalla pettorina arancione messa a disposizione da Ecofor Service".

Compatibilmente con le condizioni meteo e le criticità che potrebbero emergere nel corso della consegna, le operazioni termineranno domenica 29 marzo. "Chiedo ancora una volta alla popolazione la massima collaborazione e il rispetto delle ordinanze – prosegue Franconi – non c’è bisogno di fare la corsa alla cassetta della posta nei condomini. Ci sono mascherine per tutti: abbiamo già riscontrato la massima disponibilità degli amministratori e dei referenti dei quartieri per far sì che la consegna avvenga nella massima tranquillità e celerità". Le mascherine sono state prodotte da due aziende del territorio "alle quali va il ringraziamento sentito da parte dell’amministrazione comunale, di Ecofor Service e di tutta la popolazione – continuano Franconi e Signorini – in un momento di estrema difficoltà come questo, gesti di responsabilità sociale e solidarietà come questo sono molto importanti. Riconvertire una parte delle linee di produzione per creare mascherine è un investimento ingente. Ma sono sacrifici determinanti per la lotta al virus".

L’amministratore di Ecofor Service conclude ringraziando "il Gruppo Forti, che detiene il rimanente 70% delle quote societarie. L’unione degli sforzi pubblici e privati è fondamentale in questo momento". Così come risulta centrale il ruolo recitato dalla popolazione: "Le famiglie hanno capito quanto sia importante rimanere a casa. Nel rispetto di chi lavora nei settori strategici, rimasti aperti, dei volontari che ogni giorno consegnano circa 70 spese a domicilio, del personale sanitario impegnato in prima linea. Tutti siamo fondamentali in questa partita", sottolinea Matteo Franconi.