Coronavirus: niente Torre di Pisa verde per il giorno di San Patrizio

Non sarà verde quest'anno la Torre di Pisa per il giorno di San Patrizio. In segno di vicinanza nei confronti dell’Italia e di rispetto del momento difficile che il Paese sta attraversando, Turismo Irlandese ha deciso infatti di rimandare al 2021 l’edizione italiana del 'Global Greening', l'iniziativa che per il giorno di San Patrizio, santo patrono dell’Isola di Irlanda, vede in tutto il globo illuminare di verde numerosi siti e monumenti, come gesto di amicizia verso l’Irlanda e gli irlandesi nel mondo.

"Il Global Greening, fin dalla sua nascita, oltre ad essere sinonimo di amicizia nei confronti dell’Irlanda, è anche un gioioso sinonimo di festa. Per questo, in segno di rispetto nei confronti di un Paese amico come l’Italia, abbiamo deciso di rimandare al 2021 l’edizione italiana dell’iniziativa. Pensando in primis a chi è stato colpito dalla malattia, al personale ospedaliero che senza sosta presta servizio con straordinaria dedizione e a chi opera ogni giorno per il bene di tutta la comunità, ci auguriamo che la situazione volga al meglio quanto prima" è il commento di Niamh Kinsella, Direttore di Turismo Irlandese in Italia.

Anche in Irlanda si stanno prendendo precauzionalmente differenti provvedimenti ed è stato deciso di annullare la tradizionale Parata a Dublino in onore di San Patrizio, così come il Programma Culturale del St. Patrick’s Festival e numerosi altri eventi.