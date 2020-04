Solidarietà: Asamsi dona 700 ovetti di cioccolato agli operatori Aoup

Circa 700 confezioni di ovetti pasquali di cioccolato fondente sono state recapitate alla Direzione Aoup dal direttivo dell’Asamsi onlus, associazione per lo studio delle atrofie muscolari spinali infantili, per essere destinate agli operatori sanitari di tutti i reparti Covid dell’ospedale di Pisa, sottoposti in queste settimane di emergenza a esperienze difficili sia sul piano lavorativo che emotivo.

Un modo per sdrammatizzare la gravità del momento, sorridere e concedersi la dolcezza del cioccolato, che fa bene al palato ed anche al cuore. L’iniziativa è stata resa possibile per il tramite della Croce rossa di Pisa, i cui volontari hanno materialmente trasportato le confezioni in ospedale, e si aggiunge ai tantissimi gesti analoghi che si sono susseguiti in questo periodo a beneficio ogni volta di qualche reparto, da parte di aziende alimentari, panifici, pasticcerie, cioccolaterie, gelaterie e pizzerie del comprensorio locale.

In questo caso il dono è arrivato da persone affette da una grave patologia di origine genetica, l’atrofia muscolare spinale, che comporta un indebolimento progressivo di tutti i muscoli volontari. Proprio da loro, che sono abituati a convivere quotidianamente con ventilatori polmonari e norme igienico-sanitarie simili a quelle che adesso tutto il mondo è costretto ad adottare. E' così stato un gesto simbolico importante, per dimostrare quanto sia importante avere personale dedicato e pronto ad assistere un paziente durante una crisi respiratoria.

"Siamo profondamente colpiti per l’impegno profuso da tutti gli operatori sanitari che, da qualche tempo a questa parte, si stanno dedicando ai malati Covid-19 - dichiara Valentina Baldini, presidente dell’associazione Asamsi - mettendo anche a rischio la propria salute. Per questo vogliamo ringraziarli e, in occasione della Santa Pasqua, abbiamo pensato di allargare la tradizionale campagna solidale pasquale di Asamsi donando le nostre confezioni di ovetti di cioccolato anche al personale Aoup. Siamo consapevoli che questa è solamente una goccia nel mare, ma speriamo che sia gradito e che alleggerisca in qualche modo lo stress accumulato, regalando un sorriso in questo periodo così difficile per tutti".

