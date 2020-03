Assembramenti vietati: in città avvisi con il megafono della Polizia Municipale

"Si ricorda il divieto di assembramento per rischio contagio". E' l'avviso acustico diffuso ieri, 11 marzo, a Pisa da alcuni mezzi della Polizia Municipale per ricordare ai cittadini di rispettare le indicazioni del Governo per fronteggiare il diffondersi del coronavirus.

Ecco il video pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco, Michele Conti. "Abbiamo disposto controlli su tutto il territorio - scrive Conti - e inviato la Polizia Municipale nei luoghi sensibili a ricordare, con i megafoni, che sono vietati gli assembramenti. Solo il buon senso di tutti e la responsabilità di ciascuno possono proteggere la nostra comunità".

