Coronavirus, la denuncia: "Continue disdette, affari in calo del 30%"

"La situazione sta diventando insostenibile". A parlare Maurizio Privitera, titolare di Flyparking Pisa e Flyparking Firenze, due aree parcheggio situate nei pressi degli aeroporti delle due città toscane. L'imprenditore denuncia il calo degli affari che si è verificato negli ultimi giorni, da quando è cioè esplosa l'emergenza Coronavirus. "Fino a una settimana fa - spiega Privitera - tra Pisa e Firenze gestivamo nel nostro parcheggio tra le 500 e le 1000 macchine al giorno. Oggi, forse, ne avremo 350, con un calo di almeno il 30%. Riceviamo continuamente disdette, ormai viaggiano solo le persone che costrette per necessità".

Una situazione che comporta un mancato incasso "di circa 2/3mila euro al giorno - prosegue Privitera - e bisogna anche considerare che siamo in bassa stagione. Già a partire da marzo, se le cose non dovessero cambiare, le perdite saranno molto più consistenti. A Pisa ho 15 dipendenti, a Firenze 4, ma è chiaro che non è possibile resistere a lungo in queste condizioni". Il calo, secondo Privitera, è generalizzato: "A Pisa le disdette arrivano soprattutto dai turisti, essendo il Galilei principalmente un aeroporto per i voli low-cost, mentre a Firenze il calo riguarda le persone che viaggiano per lavoro e che, in questo momento, hanno smesso di muoversi".

Insomma il rischio, denuncia Privitera, è che questa vicenda provochi "la morte di molte aziende. Le cose sono due: o si risolve la situazione in tempi brevi, o si smette di creare questo clima di paura generalizzata". Privitera chiede quindi "che lo Stato intervenga a sostegno delle imprese", non solo delle zone 'rosse' colpite dai focolai "ma di tutte le azienda italiane che risentono pesantemente delle conseguenze di questa emergenza".