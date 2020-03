Coronavirus, camere in B&B gratis per gli operatori sanitari: "Richiesta altissima"

Un post su Facebook per dare una mano agli operatori sanitari che, per l'emergenza Coronavirus, devono assicurare la loro presenza in ospedale a Pisa ed abitano lontano. E' cominciata così l'iniziativa di Tirrenia Immobiliare, con l'agente Claudio Faucci. L'annuncio, del 15 marzo, metteva gratuitamente a disposizione 3 camere in B&B in via Catalani, "al solo personale sanitario che per esigenze loro di contenimento del virus non hanno la possibilità di rientrare a casa". Con la specifica "richiesta solo la pulizia e sanificazione al termine della permanenza". In 24 ore sono state assegnate.

"Alcuni giorni fa - spiega Faucci sul social - abbiamo promosso l'iniziativa di concedere in comodato un B&B a Pisa, poi se ne è presentato un altro a Cisanello e sono stati immediatamente occupati. La richiesta è stata altissima, indice di una necessità che bisogna colmare con tutto l’impegno. A chi servisse prego di commentare il presente post così che i proprietari o gestori di B&B possano capire la reale necessità". Per le informazioni ed i contatti è a disposizione la pagina Facebook dell'agenzia.