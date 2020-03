Coronavirus, controlli a Vicopisano: "La comunità è disciplinata"

Continuano nel Comune di Vicopisano i controlli con la Polizia Municipale e i Carabinieri, in prima linea contro la diffusione del virus, per far rispettare le disposizioni di legge. "Ringraziamo le Forze dell'Ordine - dice il sindaco Matteo Ferrucci - per come stanno svolgendo il loro lavoro, con professionalità, rigore, inflessibilità e, quando serve, umanità nell'approccio e nelle spiegazioni, considerata la situazione critica per tutti".

"La comunità di Vicopisano risulta complessivamente disciplinata" informa l'amministrazione. "Un fatto importante in una fase molto delicata della diffusione del virus durante la quale è necessario prestare ancora più attenzione, per fermare il contagio, alle precauzioni, alle distanze e agli spostamenti (riducendoli al minimo e solo per motivi di lavoro, esigenze di salute e stretta necessità)". A questo link del sito istituzionale del Comune il modello di autodichiarazione da usare (valido dal 17 marzo) per gli spostamenti con alcune informazioni utili sugli stessi.

L'Amministrazione Comunale offre anche un servizio di messaggistica comunale tramite WhatsApp, per iscriversi basta inviare un messaggio WhatsApp con scritto 'attiva' al 3668301788 e salvare il numero del Comune in rubrica. Nei momenti di emergenza il numero viene 'aperto' anche a chi non è iscritto per rispondere 7 giorni su 7, alle domande e alle richieste di chiarimento dei cittadini.